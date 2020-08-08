فلسطين تُسجل 4 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الجالية بالخارج

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجالية حول العالم؛ مما يرفع حصيلة الإصابات بصفوف الجالية إلى 4095، و208 حالات وفاة، و1711 حالة تعاف.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أن الإصابات الجديدة المسجلة هي: 3 في الولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة في
وأفادت السفارة الفلسطينية لدى السودان، بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، لأحد طلبة الطب. وأكد السفير أنه تواصل مع المصاب، وأبدى استعداد السفارة لنقله الى الخرطوم اذا تطلبت حالته الصحية ذلك، حيث وصفت حالته بالمستقرة.
وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية فيالولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس وميتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات هناك الى 2236، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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