كوريا الجنوبية تُسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري الجنوبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتقفز حالات الإصابة الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن المركز قوله: إن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 14562 حالة، مع ارتفاع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 304.
وأعرب كوون جون ووك، نائب مدير المركز، عن مخاوفهمن احتمال حدوث موجة أخرى من الإصابات مثل تلك التي شوهدت في مايو ويونيو الماضيين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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