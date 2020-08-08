تركيا تُسجل 1172 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم السبت، 16 وفاة و1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتماثل 1082 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في تركيا منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 222656 شخصا.
ولفت وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلى أن إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد في الآونة الأخيرة لا تزيد من الضغط على المستشفيات التركية، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين على نحوصارم بالإجراءات الوقائية الصحية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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