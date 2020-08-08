لندن تدعو باريس للصرامة مع المهاجرين

وتابع أن باريس يتعين أن تمنع محاولات متكررة، مع تهديد «بعواقب حقيقية» مثل السجن أو الترحيل.
تأتي دعوته بعد أيام من تسجيل بريطانيا ارتفاعا قياسيا لعمليات العبور غير الشرعية للقناة الإنجليزية.
وقالت وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية للأنباء إن 235 شخصا على الأقل وصلوا إلى بريطانيا على متن 17 من القوارب الصغيرة أمس الأول الخميس، وتتبع الوكالة بانتظام عمليات العبور تلك.
وقبل حوالي أسبوع، وصل 202 مهاجر إلى بريطانيا في 30 يوليو الماضي.
وشملت تلك المجموعة أشخاصا من اليمن وإريتريا وتشاد ومصر والسودان والكويت والعراق وإيران والهند ومالي والسلطة الفلسطينية.
وقدرت الوكالة أنه على مدى شهر يوليو الماضي، شارك أكثر من ألف شخص في عملية عبور غير شرعية من فرنسا.
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