مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري بمقديشو

لقي 4 جنود حتفهم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش عسكرية في العاصمة مقديشو.

وقال المتحدث العسكري، عبدالله مادوبي لوكالة الأنباء الألمانية: «فقدنا أربعة جنود، وأصيب خمسة آخرون».

وتصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهجوم، وأشار سكان محليون إلى تهشم نوافذ وإلى وجود شظايا قطع معدنية متناثرة، مما يشير إلى قوة الانفجار.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أودى بحياة العشرات من جنود النخبة في الجيش الصومالي.

وتحظى الحكومة الصومالية بدعم من قوات أمريكية، تقوم بتنفيذ هجمات جوية، وأيضا من قوات تابعة للاتحاد الإفريقي.

ومن جانبها، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ضابط بالشرطة الصومالية القول إن الانفجار استهدف «قاعدة عسكرية»، وأسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة 12 آخرين. وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع عقب الهجوم.