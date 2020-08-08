وقال المتحدث العسكري، عبدالله مادوبي لوكالة الأنباء الألمانية: «فقدنا أربعة جنود، وأصيب خمسة آخرون».
وتصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهجوم، وأشار سكان محليون إلى تهشم نوافذ وإلى وجود شظايا قطع معدنية متناثرة، مما يشير إلى قوة الانفجار.
وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أودى بحياة العشرات من جنود النخبة في الجيش الصومالي.
وتحظى الحكومة الصومالية بدعم من قوات أمريكية، تقوم بتنفيذ هجمات جوية، وأيضا من قوات تابعة للاتحاد الإفريقي.
ومن جانبها، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ضابط بالشرطة الصومالية القول إن الانفجار استهدف «قاعدة عسكرية»، وأسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة 12 آخرين. وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع عقب الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري بمقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.