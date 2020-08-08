ميليشيات إيران أذرع الإرهاب والتخريب بالمنطقة

أعاد حادث مرفأ بيروت من جديد تسليط الضوء على الأذرع الإرهابية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط التي تنشر الفوضى، حيث تمتلك طهران عشرات الميليشيات التي تنتشر في عدة دول عربية لزعزعة الاستقرار وتفكيك وحدتها وتنفيذ أجندة نظام الملالي.

وأثبتت الأحداث الإقليمية على مدى العقود الأربعة الأخيرة تورط الأذرع الإيرانية في مختلف المشاكل الأمنية والسياسية

في البلدان التي تمكنت من اختراقها عبر الميليشيات والأحزاب التابعة لها بدءا من لبنان، وامتدادا للعراق، واليمن، وسورية التي تدخلت فيها إيران عبر ميليشياتها لإذكاء الحرب الأهلية واستخدام المبررات المذهبية والعقدية كوسائل لتدمير تلك البلدان فأثبتت للعالم عبر العديد من الحوادث ما تسببه تلك الأحزاب من تدمير للبلدان التي اخترقتها ووقوعها في مشاكل سياسية مع البلدان الأخرى بفعل تلك الجرائم.

جرائم حزب الله

تعددت المشاكل الأمنية والسياسية التي تسببت بها جماعات حزب الله في لبنان منذ تأسيسها وكان أبرزها:

- 1983-1982 تفجيرات صور الانتحارية.

- 18 أبريل 1983 تفجير السفارة الأمريكية في بيروت الذي أسفر عن مقتل 58 أمريكيا ولبنانيا.

- 1983 قصف ثكنة قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة في بيروت وثكنات «دراكر» الفرنسية.

- 1983 تفجيرات الكويت بالتعاون مع حزب الدعوة العراقي.

- 20 سبتمبر 1984 تفجير مرافق تابعة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت.

- 14 يونيو 1985 اختطاف طائرة خطوط تي دبليو إيه وقتل بحار واحد من بحرية الولايات المتحدة.

- 1992-1982 أزمة الرهائن في لبنان.

- 5 أبريل عام 1988 اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية من بانكوك إلى الكويت.

- 17 مارس 1992 تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس.

- 18 يوليو 1994 تفجير مركز الجالية اليهودية في الأرجنتين.

- 19 يوليو 1994 تفجير طائرة خطوط الااس تشيركانز.

- 25 يونيو 1996 تفجير أبراج الخبر في السعودية.

- 18 يوليو 2012 تفجير بورغاس الانتحاري.

جرائم عصائب أهل الحق

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في العراق نشطت جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران والتي تورطت في أعمال عنف طائفية، وجرائم حرب في كل من العراق وسورية وكانت أبرز جرائمها:

- يناير 2007 نفذت عصائب أهل الحق هجوما في كربلاء أودى بحياة خمسة جنود أمريكيين.

- مارس 2007 تم اعتقال الخزعلي على أيدي القوات متعددة الجنسيات في العراق، لكن تم الإفراج عنه في يناير 2010، ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

- 2011 تجنيد الآلاف للقتال في سورية ودعم قوات الأسد.

- نفذت الميليشيا أكثر من 6 آلاف هجوم على القوات الأمريكية والعراقية في عمليات معقدة تضمنت خطف رهائن غربيين.

جرائم الحوثيين في اليمن

إضافة للحرب التي دخلت فيها جماعة الحوثي ودمرت فيها مقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية فإن الجماعة المدعومة إيرانيا تورطت في العديد من المشاكل الأمنية والانتهاكات كان أبرزها:

- تدمير الممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة.

- التمترس في الأحياء السكنية، ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين.

- تضرر أكثر من ستة ملايين طفل بشكل مباشر نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 2014.

- تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس.

- تسرب 5.2 ملايين طفل يمني من الدراسة.

- تجاوز عدد القتلى والجرحى في اليمن 38 ألف مدني، منذ الانقلاب الحوثي.

- يعاني نحو 19 مليون شخص من سوء تغذية.

- 21 مليونا آخرين في حاجة إلى مساعدة غذائية.

- 14 مليونا في حاجة إلى مساعدة إنسانية.

- تعرض نحو 18 ألف شخص لتعذيب تعسفي على يد الميليشيات الحوثية الإرهابية.