كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس لبنان الأسبق يطالب باستقالة الحكومة: لا مستقبل إلا باستعادة السيادة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أمين الجميل رئيس لبنان الأسبق، عن أسفه مما آلت إليه الأوضاع اللبنانية من تردي، لافتًا إلى أن الوضع "كارثي" وينذر بأخطر العواقب.



وأضاف "الجميل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، السبت، أنه "لم يفاجأ من انفجار بيروت"، لافتًا إلى أن ما حدث نتيجة تراكمات طبيعية للإدارة اللبنانية.



وطالب الحكومة بأن تستخلص العبرة مما حصل في بيروت، ليعملوا على تلبية نداءات الشعب وتنظيم انتخابات نيابية جديدة.



وقال الرئيس اللبناني الأسبق، إنه "لا مستقبل ولا حل للبنان إلا باستعادة سيادته كاملًا، ووجود سلطة واحدة على الأراضي اللبنانية"، مناشدًا اللبنانيين بكل فئاته وأحزابه بالتوحد لمواجهة الوضع المأساوي. وقال الرئيس اللبناني الأسبق، إنه "لا مستقبل ولا حل للبنان إلا باستعادة سيادته كاملًا، ووجود سلطة واحدة على الأراضي اللبنانية"، مناشدًا اللبنانيين بكل فئاته وأحزابه بالتوحد لمواجهة الوضع المأساوي. وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء. وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.