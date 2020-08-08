كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم فى بريطانيا يضرب ميناء ساسكس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجار هائل شهدته بريطانيا، مساء اليوم السبت، في ميناء ساسكس تسبب فى اندلاع حريق كبير، حسبما جاء بصحيفة "ذا صن" البريطانية في نبأ عاجل منذ قليل.

وقد سبب الانفجار اندلاع حريق هائل، وأوضح شهود عيان على بعد أميال من الحريق عن رؤية أعمدة من الدخان الأسود، بينما هرع رجال الإطفاء إلى موقع الحادث فى مستودع بمنطقة نيوهافن شرق ساسكس فى الساعة 9:30 صباح اليوم.

ورأى شهود عيان أعمدة الدخان الأسود من بعيد خلال استمتاعهم بأشعة الشمس اليوم على الشاطئ فى برايتون، على بعد حوالى عشرة أميال، فيما قامت فرق الإطفاء بإخلاء المبنى، وقد تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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ومع ذلك تم حث الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحريق على إبقاء النوافذ مغلقة، حيث يأتى هذا الانفجار تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة فى بريطانيا إلى نحو 37 درجة مئوية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عضو مجلس المنطقة جاى برويرتون: "انفجار وحريق عملاق فى منطقة نيوهافن الصناعية.. الدخان شوهد على طول الساحل".