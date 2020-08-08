كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح لرئاسة أوغندا: الشرطة أطلقت الرصاص الحي لتفريق المؤيدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نجم البوب الأوغندي، بوبي واين، بأن بعض أنصاره أُصيبوا، اليوم السبت، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق حشد في شرق البلاد.

في منشور على حسابه على خوقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قال "واين"، إنه سافر إلى بلدة مبالي بشرق أوغندا للظهور في برنامج حواري إذاعي، لكن أفراد الأمن من الشرطة والجيش منعوه، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "بعد ذلك بدأ أفراد الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. العديد من الرفاق أُصيبوا وهم يعالجون جروحهم"، لكنه لم يذكر عدد الانصار المصابين.

ويسعى "واين"، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني، إلى إنهاء حكم الرئيس المسن يوري موسيفيني الذي استمر 34 عامًا في استطلاعات الرأي المقرر إجراؤها في أوائل العام المقبل.

ولم يرد المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا على مكالمات رويترز المتكررة لطلب التعليق.

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انضم "واين" إلى السياسة في عام 2017 بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الفرعية وأعلن لاحقًا أنه سيرشح نفسه لمنصب الرئيس.

أثار ترشيح "واين" دعمًا كبيرًا خاصةً بين شباب البلاد الذين جذبهم استخدامه للموسيقى لتسليط الضوء على انتهاكات الحقوق المتفشية والفساد وحكم موسيفيني الطويل.

وأثار عدد كبير من أتباعه قلق حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم وشن حملة أمنية شملت تفريق تجمعاته بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص والضرب واعتقال بعض من أنصاره.

قُتل ما لا يقل عن اثنين من أنصاره، أحدهما تعرض للخطف والتعذيب، بينما تعرض نائب من الحلفاء للضرب مرة واحدة وأعمى بشكل مؤقت.

تعرض "واين" نفسه في عام 2018 للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن لدرجة أنه اضطر للسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

في الشهر الماضي، أعلنت الحركة الوطنية للمقاومة أن موسيفيني حامل علمها في استطلاعات الرأي القادمة. إذا فاز بفترة ولاية أخرى، فيمكنه تمديد حكمه إلى 40 عامًا، مما يجعله أحد القادة الأطول خدمة في إفريقيا.