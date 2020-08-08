كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العربية: إطلاق رصاص حى على المتظاهرين فى بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل قناة العربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن المتظاهرين بدأوا فى إلقاء زجاجات حارقة على الأمن اللبنانى، فيما ردت القوات بإطلاق رصاص حى ومطاطى على المتظاهرين.

وحرق متظاهرون غاضبون فى بيروت، اليوم السبت، صورة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى مقر وزارة الخارجية، بعد اقتحامها فى وقت سابق اليوم، حسبما أفادت قناة "الحدث".

ورفع المتظاهرون شعارات "بيروت مدينة منزوعة السلاح" على مقر الخارجية بعد السيطرة عليه.