كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس تفرض ارتداء أقنعة الوجه خارج المنزل في المناطق المزدحمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت سلطات العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، ارتداء أقنعة الوجه الإلزامي خارج المنزل في المناطق المزدحمة اعتبارًا من يوم الاثنين مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت بلدية باريس، في بيان، إن الأمر ينطبق على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا وأكثر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت المحافظة: "تظهر جميع المؤشرات أنه منذ منتصف يوليو، بدأ الفيروس ينتشر مرة أخرى بنشاط أكبر".

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وأوضحت، أن معدل الاختبارات الإيجابية في منطقة باريس الكبرى يقف الآن عند 2.4٪ مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 1.6٪.

وقالت البلدية، إنه سيتم تفصيل المناطق التي يجب ارتداء الأقنعة فيها بشكل منفصل وتقييمها بشكل منتظم. وستشمل بعض المناطق المكتظة بالسكان في ضواحي العاصمة ذات الدخل المنخفض.

بعد إجراءات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى تباطؤ معدلات الإصابة، تراقب العديد من الدول الأوروبية الآن تجمعات جديدة تتصاعد بعد تخفيف القيود في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية وتخفيف الإحباط العام.

جعلت فرنسا من ارتداء قناع الوجه إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر والبنوك منذ 21 يوليو، وتنضم باريس إلى قائمة متزايدة من المدن التي تطلب من الناس ارتداء أقنعة في المناطق المزدحمة خارج المنزل، بما في ذلك تولوز وليل وبياريتز.