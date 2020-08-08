كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ناج من تحطم الطائرة الهندية: لا أريد الطيران مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شعر محمد جنيد، الذي كان جالسًا في الصف الأخير من الطائرة المنكوبة، أن شيئًا ما كان خاطئًا عندما هبت رياح قوية على رحلة الخطوط الجوية الهندية إكسبرس IX 1344 القادمة من دبي عندما اقتربت من مدينة كوزيكود جنوب الهند في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال "جنيد"، إنه بعد محاولة فاشلة، تأرجحت الطائرة وهبطت على المدرج، مثل كثيرين آخرين على متنها يعمل في الشرق الأوسط، لكنه اضطر للعودة إلى دياره عندما انخفض راتبه إلى النصف بسبب جائحة كوفيد -19، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جنيد": "أنه بدلا من التباطؤ، يبدو أن الطائرة بوينج 737 تزداد سرعتها، حيث تجاوزت المدرج الذي كانت تتساقط فيه الأمطار الغزيرة، وانزلقت على منحدر حاد وانقسمت إلى نصفين".

وأوضح لـ"رويترز"، عبر الهاتف، اليوم السبت: "كل هذه الأشياء حدثت في 15 ثانية."

وقال مسؤولون، اليوم السبت، إن 18 من بين 190 راكبًا وطاقم الطائرة، بما في ذلك الطياران، لقوا حتفهم، في أسوأ حادث لطائرة ركاب في الهند منذ 2010. وأُصيب 16 شخصًا بجروح خطيرة.

لكن "جنيد" والعديد من الركاب الآخرين الجالسين في مؤخرة الطائرة ابتعدوا عن حطام الطائرة في مطار كاليكوت الدولي بالقرب من كوزيكود سالمين تقريبًا.

كما قال "جنيد"، إنه بحلول منتصف الليل كان يقود سيارته إلى منزله في إيلاثور، على بعد ساعة من المطار.

وأردف: "فقط رأسي كان مؤلمًا من الاصطدام بالسقف وشفتاي تنزف قليلاً بعد أن عضهما. لم يحدث لي شيء، الحمد لله".

الهروب من وباء

"جنيد"، 25 سنة، انتقل إلى دبي قبل ثلاث سنوات ليعمل محاسبًا في شركة تجارية، قال، إنه المعيل الوحيد في أسرته المكونة من أربعة أفراد، كان يرسل إلى الوطن حوالي نصف 4000 درهم (1000 دولار) يكسبها في الشهر.

ولكن بعد انتشار الوباء هذا العام، جفت أعمال شركته ولم يتقاضى سوى نصف راتبه من مايو.

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واستطرد: "قال لي رئيسي أن آخذ إجازة شهرين أو ثلاثة وأن أعود عندما يكون كل شيء على ما يرام".

كما قال "جنيد": "لم يكن العثور على طريق إلى الوطن سهلاً لأن الهند أغلقت حدودها الدولية في مارس. سجل في برنامج رحلة العودة إلى الوطن التابع للحكومة الهندية في مايو، لكنه لم يتلق ردًا منذ شهرين".

في الأول من أغسطس، قيل له إن الرحلات ستكون متاحة بين دبي وولاية كيرالا، حيث تقع كوزيكود، خلال فترة أسبوعين.

دفع 880 درهمًا لرحلة الجمعة.

وقال: "كنت أعود إلى الهند بعد ما يقرب من عامين، لذلك كنت متحمسًا للغاية لمقابلة عائلتي والجميع".

طاقم المقصورة

قبل بضعة مقاعد من "جنيد"، كان محمد شفاف البالغ من العمر 28 عامًا عائداً أيضًا من دبي بعد أن أمضى سبعة أشهر هناك دون جدوى في البحث عن وظيفة.

عندما انحرفت الطائرة عن المدرج وسقطت من تل ، قال شفاف إنه يعتقد أن هذه هي النهاية، خوفًا من اندلاع حريق وابتلاعه.

وقال شفاف الذي أُصيب برضوض فقط في أنفه وقدميه: "أكد لنا طاقم الطائرة من الخلف أنه لا داعي للقلق بشأن نشوب حريق. قالت إن المحرك كان معطلاً".

وبينما كان جالسًا في حالة ذهول بالقرب من ذيل الطائرة المحطمة، قال "جنيد" أيضًا، إنه يتذكر طاقم الطائرة وهم يهدئون الركاب ويساعدون أولئك الذين يتنقلون بين المقاعد المهترئة.

بعد انتظار دام 45 دقيقة، ساعد خلاله عمال الطوارئ الركاب على الخروج من مقدمة الطائرة المحطمة، تم مساعدة جنيد والباقي في الخلف على النزول.

الآن يستريح في المنزل وينتظر اختبار فيروس كورونا، قال "جنيد" إنه يريد الابتعاد عن الطائرات، وأضاف: "أنا خائف حقًا. لا أريد الطيران مرة أخرى."