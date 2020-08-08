كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. 58 جريحًا في المواجهات بين الأمن اللبنانية والمتظاهرين بساحة الشهدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، منذ قليل، عن إصابة 44 شخصا في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام مبني البرلمان اللبناني، مشيرا إلي أنه قد تم نقل 14 جريحًا في وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة وإسعاف 44 مصابًا في المكان.

هذا وكانت قد أطلقت شرطة مكافحة الشغب في لبنان، اليوم السيت، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اختراق حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت خلال احتجاج على تعامل الحكومة مع الانفجار المدمر الذي وقع هذا الأسبوع في العاصمة.

وقال صحفي من وكالة "رويترز"، إن نحو 5 آلاف شخص تجمعوا في ساحة الشهداء وسط المدينة ورشق بعضهم الحجارة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المتظاهرين اختراق الحاجز الذي يسد شارعًا يؤدي إلى البرلمان.

Advertisements

وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" ورفعوا ملصقات كتب عليها "ارحلوا.. كلكم قتلة"، فيما قالت روز سيرور، إحدى المتظاهرين: "نريد مستقبلاً كريمًا، ولا نريد أن تهدر دماء ضحايا الانفجار".

يشتكي بعض السكان ، الذين يكافحون من أجل تنظيف المنازل المحطمة ، من الحكومة التي يرون أنها فاسدة - كانت هناك شهور من الاحتجاجات ضد تعاملها مع أزمة اقتصادية عميقة قبل كارثة هذا الأسبوع - خذلتهم مرة أخرى.

قالت الطالبة الجامعية سيلين ديبو: "لا نثق في حكومتنا" ، بينما كانت تنظف الدماء من جدران بنايتها السكنية المدمرة. أتمنى أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة على لبنان.