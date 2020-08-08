بعد فوزه بثنائية نظيفة على أولمبيك أسفي.. الرجاء “يخطف” صدارة البطولة من الوداد

نجح فريق الرجاء الرياضي في ضرب عصفورين بحجر واحد حينما تفوق على ضيفه أولمبيك أسفي وخطف صدارة الترتيب العام المؤقت من الوداد الرياضي.

وتقدم الرجاء، في مؤجل الجولة الـ 20 من منافسات البطولة الاحترافية، في النتيجة منذ الدقيقة الـ 20 بواسطة المخضرم عبد الرحيم شاكير، قبل أن ينجح المهاجم سفيان رحيمي في تأمين النتيجة في الدقيقة 45.

ورفع الرجاء رصيده من النقاط، بعد فوزه اليوم السبت على الفريق المسفيوي، إلى 39 نقطة، متقدما على صاحب المركز الثاني الوداد الرياضي بنقطتين، و3 نقاط عن صاحب المركز الثالث النهضة البركانية.

وأشعل فوز النهضة البركانية على الوداد المنافسة على لقب النسخة الحالية للبطولة الاحترافية، وهو ما زكاه اليوم الرجاء بنجاحه في خطف صدارة الترتيب المؤقت من الوداد بعد نجاوزه بنجاح عقبة الفريق المسفيوي.