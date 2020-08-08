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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد تقديم الدعم والمساندة للبنان لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تقدم الدعم والمساندة المطلقة للبنان حتى يتمكن من تجاوز تداعيات الكارثة الإنسانية التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب مباحثات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون" ان رد الفعل العربي كان سريعا للغاية بالتضامن مع لبنان"..مشيرا الى انه استمع لتقرير الرئيس اللبناني حول انه الان اصبح هناك اكتفاء بالمواد الطبية.
وأضاف "جئت للوقوف على طلبات واحتياجات لبنان في المرحلة الراهنة لنقلها إلى المجتمعين العربي والدولي والأمم المتحدة، وسأشارك في الاجتماع الدولي التي دعت فرنسا لعقده لدعم لبنان، حيث سأتحدت فيه التعبير عن الدعم المطلق للبنان، كما أنني سأنقل إلى الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تقريرا كاملا عن مشاهداتي خلال الزيارة إلى لبنان".
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