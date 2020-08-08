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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطاري فرانكفورت وكابول والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت ، اليوم السبت ،تشغيلها رحلة أسبوعية إلى كل من مطاري فرانكفورت الألماني وكابول في افغانستان.
وأوضح مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية(كونا) ،بإن شركتا طيران الألمانية (لوفتهانزا) و الأفغانية ستقومان بالتشغيل بين البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من مطاري فرانكفورت وكابول إلى مطار الكويت الدولي.
ويهدف تشغيل الرحلة الأسبوعية ،الى تعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين هاتين الدولتين.
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