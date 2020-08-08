شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يناشد الدول العربية لمساعدة بلاده في إعادة إعمار بيروت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون ،الدول العربية لمساعدة بلاده في إعادة إعمار بيروت جراء الإنفجار الذي وقع ،الثلاثاء الماضي ، في مرفأ بيروت وأودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتشريد 300 اسرة وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

واكد الرئيس اللبناني ،خلال لقائه ،اليوم السبت ، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ، احتياج لبنان بحاجة إلى كل مساعدة في المجالات كافة، معلقا الأمل على الدول العربية الشقيقة لإعادة إعمار ما تهدم سواء في أحياء بيروت أو في المرفأ..مشيراً الى أن الدعوة مفتوحة للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة للمساهمة في إعادة إعمار بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يناشد الدول العربية لمساعدة بلاده في إعادة إعمار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.