شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الاردنية تعلن تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الاردنية ،اليوم السبت ، تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ 4 منها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1246 حالة.

واشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ،إلى عدم تسجّيل أيّ حالة شفاء ،اليوم، إضافة إلى إجراء 5827 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 640548 فحصاً.

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