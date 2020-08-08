شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت الى 158 قتيلاً و اكثر من 6000 مصاب والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي الى 158 قتيلاً و اكثر من 6000 مصاب.

واوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له ،اليوم السبت، إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 158 قتيلا..مشيراً الى ان عدد المصابين يتجاوز 6000 مصاب ولا يزال هناك 21 مفقودا.

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