شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يهدد بالانسحاب من مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

هدد السودان بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في حال عدم تراجع إثيوبيا عن إدراجها تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاث.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن بلاده طلبت تأجيل التفاوض في الجولة الأخيرة لمدة أسبوع، للمزيد من التشاور، واحتجاجاً على مواقف إثيوبيا غير الثابت فى مفاوضات النهضة. وأشار إلى أنه تفاجأ بخطاب إثيوبيا بخصوص تقسيم مياه النيل، واصفاً ذلك بالخطير.

وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً، فيما تمسك السودان باتفاق ملزم.