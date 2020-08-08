شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري»: فبركة كلام عن المساعدات المصرية حملة مشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

نفى المكتب الإعلامي لرئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، الذى تعمد فبركة كلام عن المساعدات المصرية.

وقال في بيان اليوم: "يعمد منذ فترة أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، إلى نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية".

ونفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري جملة وتفصيلا هذه الأخبار المفبركة، ويضعها في خانة الحملات المشبوهة التي تهدف للإساءة لعلاقات الرئيس الحريري العربية والدولية.

وجدد المكتب شكر الرئيس الحريري وتيار للمستقبل للدعم الذي تقدمه القيادة المصرية للبنان، الذي لم تتأخر عن مؤازرتنا في أصعب الظروف، شأن سائر الدول العربية ودول الخليج العربي، خصوصا التي هبت لمساعدة لبنان ونصرة بيروت في نكبتها.