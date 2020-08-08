جرحى في مظاهرات «يوم الغضب» وسط بيروت

سقط عدد من الجرحى في المواجهات بين قوى الأمن ومحتجين لبنانيين نظموا مظاهرة وسط بيروت تحت عنوان "يوم الغضب"، بينما طالبت قيادة الجيش اللبناني المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأعربت قيادة الجيش "عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها وطننا". وأوضحت قيادة الجيش أن "للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ".

وسقط عدد من الجرحى في صفوف المحتجين والقوى الأمنية نتيجة المواجهات بين مجموعة من المحتجين والقوى الأمنية بعدما قامت هذه المجموعة بمحاولة تجاوز الحواجز الموضوعة أمام مدخل مجلس النواب للدخول إليه. ولا تزال المواجهات مستمرة.

وتجمع مئات من المواطنين المحتجين في مظاهرة وسط العاصمة بيروت عصر اليوم تحت عنوان "يوم الحساب" احتجاجاً على انفجار مرفأ بيروت وفساد السلطة.

وهتف المحتجون " بالروح بالدم نفديك يا بيروت" كما هتفوا " ثورة ثورة ". وقامت القوى الأمنية برمي القنابل الدخانية على المحتجين لتفريقهم.

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كما قوة من شرطة مكافحة الشغب بمحاولة إبعاد المحتجين من أمام مجلس النواب الذين واصلوا إلقاء الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما واصلت القوى الأمنية إلقاء القنابل المسيلة للدموع.

ودعا المحتجون في ساحة الشهداء المسؤولين للاستقالة ووصفوا السلطة "بالإرهابية "ودعوا الجيش لمحاربة هذه "السلطة الإرهابية".

كما قام بعض المحتجين بنصب المشانق الرمزية في ساحة الشهداء للإشارة إلى إصرارهم على محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.