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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطاري فرانكفورت وكابول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت ، اليوم السبت ،تشغيلها رحلة أسبوعية إلى كل من مطاري فرانكفورت الألماني وكابول في افغانستان.
وأوضح مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية(كونا) ،بإن شركتا طيران الألمانية (لوفتهانزا) و الأفغانية ستقومان بالتشغيل بين البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من مطاري فرانكفورت وكابول إلى مطار الكويت الدولي.
ويهدف تشغيل الرحلة الأسبوعية ،الى تعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين هاتين الدولتين.
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