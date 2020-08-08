شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطاري فرانكفورت وكابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت ، اليوم السبت ،تشغيلها رحلة أسبوعية إلى كل من مطاري فرانكفورت الألماني وكابول في افغانستان.

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وأوضح مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية(كونا) ،بإن شركتا طيران الألمانية (لوفتهانزا) و الأفغانية ستقومان بالتشغيل بين البلدين بواقع رحلة واحدة أسبوعيا من مطاري فرانكفورت وكابول إلى مطار الكويت الدولي.

ويهدف تشغيل الرحلة الأسبوعية ،الى تعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين هاتين الدولتين.