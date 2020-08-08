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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء لبنان يدعو إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم، أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت.
وقال دياب: "بواقعية، لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد".
وتابع أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.
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