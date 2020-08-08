شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يعزي في ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات بالهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خالص التعازي والمواساة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.



وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: خالص التعازي والمواساة للصديق ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.. تمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي في ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.