شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من انتشار الأكشاك والباعة بالشوارع الرئيسية وأسفل الكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب معتز محمود، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار بعض الأكشاك فى الشوارع التى تشهد أعمال توسعة خلال الفترة الأخيرة وأسفل بعض الكبارى، مما قد يؤثر على حركة المرور فى هذه المناطق، وعلى الرغم من أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل إحلال وتجديد وتوسعة هذه الشوارع فى مختلف المحافظات وإنشاء عدد من الكبارى التى تخدم المواطنين وحركة المرور إلا أن هذا مثل هذه الممارسات قد تهدر هذه الجهود جميعها ولا تجعل الفائدة تتحقق من أعمال التوسعة والتطوير.

وأوضح عضو مجلس النواب، انه من الممكن ان يتم استغلال الاماكن أسفل الكبارى فى أعمال ركنة السيارات بصورة منضبطة، لتيسير حركة المرور وفى نفس الوقت تتحول لمصدر دخل ومورد من ضمن موارد الدولة، وهذا يتطلب خطة تعتمد على حصر كافة المناطق وتعظيم الاستفادة منها على مستوى الجمهورية.

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وحذر عضو البرلمان، من استمرار بعض الممارسات الخاصة بـانتشار الباعة الجائلين والأكشاك دون رقابة من الدولة، مما يعنى عودة التكدس المرورى والزحمة للشارع المصرى مرة أخرى، وتهدر على الدولة الجهود التى تبذلها للنهوض بمستوى الخدمات فى هذه الأماكن.

يذكر أن حى المطرية شرق القاهرة، يشهد أعمال تطوير مكثفة فى مناطق مختلفة من بينها التخلص من مشكلة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وتوفير أماكن حضارية بديلة للباعة، حيث يتم الآن نقل الباعة الجائلين وباعة سوق الخميس العشوائى إلى سوق المسلة الجديد الذى يبعد كيلومتر عن السوق القديم.