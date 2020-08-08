تعرف على أسماء المحامين المجتازين للكشف الطبى بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، بعد غد الإثنين، الموافق 10 أغسطس الجاري، جلسة حلف اليمين القانونية، لمحامي، شمال وجنوب أسيوط، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد.
تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويترأسها النقيب العام رجائي عطية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.
وشددت النقابة العامة للمحامين على أن جلسة حلف اليمين لمحامي الجدول العام قاصرة على المحامين والمحاميات فقط، وأنه غير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة، ولن يسمح إلا بذلك، و أنه سيتم توفير 3 أتوبيسات من النقابة العامة لنقل المحامين من أمام قاعة الحلف باتحاد عمال مصر بوسط البلد إلى مقر النادي النهري بالمعادي، عقب الجلسة مباشرة لاستلام الكارنيه.
ينشر ”الخليج 365” أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة و المحافظات، وذلك حسب تاريخ كشف: 12 و13 و14 و19 يوليو 2020.
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