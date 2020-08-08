شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تدرس توقيع غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تدرس بجدية توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى بعدم الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقا لصحيح القانون.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له، أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.

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وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب انتهاء الاقتراع فى هذه الانتخابات ستقوم الهيئة بحصر جميع أسماء من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم ورفعها إلى النيابة العامة، التي تتولى تطبيق وتنفيذ الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات.

ودعى المستشار لاشين ابراهيم المصريين بالنزول يومى الاقتراع المحدد لهم فى الداخل الثلاثاء والأربعاء المقبلين بكثافة مع الالتزام بالاجراءات والوقاية من فيروس كورونا وممارسة حقهم السياسي، ليظهروا للعالم أجمع صورة مصر المشرفة دائما وابدا.