شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تشكل لجنة رصد الأداء أثناء تغطية انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعا اليوم السبت، برئاسة النقيب طارق سعدة، واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، منها تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية، برئاسة الإعلامى محجوب سعده سكرتير عام النقابة، وعضوية كل من الإعلامى خالد فتوح وسهام صالح وأيمن عدلى عضو المجلس، وريهام إبراهيم من أعضاء المجلس .

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الاعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من :

1- ا.د / هويدا مصطفى – عميد اعلام القاهرة

2- ا.د / جيهان يسرى – استاذ الاعلام بجامعه القاهرة

3- ا.د / حسن على – استاذ الاعلام جامعة قناة السويس

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4- المخرج / محمد عفيفى – الهيئة الوطنية للاعلام

5- احمد عادل مقرراً للجنة .

و أكد مجلس النقابة على ثقته فى الاعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الاعلاميه وميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفه امام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.