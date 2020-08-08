تسجيل العشرات من الإصابات بكورونا في صفوف تجار حي بنكيران يدفع سلطات طنجة إلى إغلاق سوق الحي

قررت سلطات مدينة طنجة، اليوم السبت، إغلاق سوق القرب بحي بنكيران بالمدينة، بعد تسجيل إصابات في صفوف التجار.

وكشفت مصادر لـ”اليوم 24″ ، أن السلطات أجرت مطلع الأسبوع الماضي، تحاليل تخص تجار سوق حي بنكيران، والتي أكدت إصابة العشرات من التجار، ليتقرر إغلاقه إبتداء من يوم السبت، إلى مدى 15يوم.

يذكر أن سوق القرب جاء بمحاذات حي بن كيران سجل منذ بداية ظهور الوباء أكثر من 400 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.