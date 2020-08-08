سيول السودان: عشرات العائلات بلا منازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نصبت عشرات العائلات السودانيّة في قريتين جنوب شرقي الخرطوم، اضطرارًا وذلك نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي حاصرت المنازل.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن تلك الأسر تفترش جانبي الطرقات الأسفلتية بقريتي "النزيلة" و"أم ضوبان" شرقي الخرطوم، بعيدا عن الطين والمياه الراكدة، وذلك بعد انهيار منازلهم جراء السيول. وأعلنت وزارة الداخلية، السبت، ارتفاع وفيات السيول والأمطار إلى 20، والإصابات إلى 12.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن السيول أدت إلى انهيار 3 آلاف منزل و15 منزلا كليا، و3 آلاف و209 جزئيا، وتضرر 45 مرفقا، و93 من المتاجر والمخازن، ونفوق 41 من المواشي.

وأدت كثافة السيول التي حاصرت قريتي "النزيلة"، و"أم ضوابان"، إلى انهيار منازل ومرافق صحية كليا وجزئيا، ما خلف وضعا كارثيا يتطلب تدخلا سريعا لتقديم الاحتياجات اللازمة من الأغذية والأدوية.

ورصدت عدسة الأناضول، معاناة المواطنين وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وينتظرون المساعدات من الحكومة والمنظمات الطوعية.

سيول السودان (أ ب)

وقالت إحدى المتضررات تدعى مريم علي: "حاصرتنا سيول وأمطار خيالية، والآن نعيش اليوم التاسع من المعاناة".

وأشارت إلى وصول بعض المؤن الغذائية، لكنها نبهت إلى انهيار المنازل، وطالبت بتقديم يد العون إلى الأسر المتضررة، بتوفير الخيام، وتصريف المياه التي ظلت راكدة لمدة 9 أيام.

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وأضافت: "وصلتنا منظمات ووزعت الطعام على المتضررين، لكننا نحتاج إلى أماكن جافة وأدوية لأطفالنا".

في الأثناء سارعت مبادرة "نفير" للوصول إلى المنطقة، لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

وقال عضو "نفير" محمد طارق، إن المبادرة التي تضم 13 ألف عضو، بدأت عام 2013، وتكررت للأعوام 2014، 2106، 2019، 2020، وهي متخصصة في درء آثار السيول والفيضانات بالسودان.

وأضاف: "نقدم مساعدات لوجستية تشمل حقائب غذائية، تحتوي على زيت، وعدس وأرز، إضافة إلى مساعدات طبية، كأمصال العقارب والثعابين، وأدوية مختلفة أخرى، بجانب حملات صحية بإقامة يوم تثقيفي".

من جهته، قال عضو المبادرة محمد الشيخ: "منذ 2013 نقدم خدمات إصحاح بيئة وتوزيع الخيام، وإنشاء مراكز الإيواء للمتضررين".

بدورها، قالت المتطوعة ربى محمد إبراهيم: "تصلنا البلاغات التي تشمل أنواع الأضرار، والمساعدات المطلوبة من الخيام والمشمعات والأدوية، وأدوات تصريف المياه، ومياه الشرب النظيفة".

وأضافت: "قدمنا في الفترة الماضية مساعدات طبية للمتضررين، ونقدم حاليا المساعدات لأهالي المنازل التي انهارت كليا وجزئيا".