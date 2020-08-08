شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الشعب اللبناني يستحق الاستجابة لمطالبه والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أكدت الحكومة الأمريكية أنها تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي، داعيةً الجميع إلى تجنب العنف.

وقالت الحكومة الأمريكية، في بيان نشرته سفارة أمريكا في بيروت على "تويتر"، اليوم: "الشعب اللبناني عانى كثيراً، ويستحق من الزعماء الذين غيّروا مواقفهم الاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة".

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