شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يدعو إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم، أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت.

Advertisements وقال دياب: "بواقعية، لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد". وتابع أنه لا يتحمل المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي يمر بها لبنان.

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