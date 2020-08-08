شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الطاقة في بيروت والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه اقتحمت مجموعة من المتظاهرين ليل السبت مقر وزارة الطاقة والمياه في بيروت، في خطوة جاءت بعد اقتحام مرافق عامة أخرى ابرزها وزارة الخارجية، وفق مشاهد مباشرة بثتها قناة الجديد المحلية.

ومن داخل الوزارة التي تتولى قطاع الكهرباء الذي يعد مثالاً للفساد والهدر في البلاد، قال أحد المتظاهرين "سيتفاجأون منا كثيراً، دخلنا وزارات خالية وسنبقى فيها"، مضيفاً إن القادة السياسيين "يحكمون لبنان منذ 30 عاماً واليوم لبنان بات لنا".

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