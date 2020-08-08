- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا و3 حالات شفاء في حضرموت وشبوة والان مع التفاصيل
السبت 8 أغسطس 2020
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه جرى تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس منها حالة في حضرموت وحالتين في شبوة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة .
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1797) منها (512) وفاة و(910) تعافي
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تسجيل إصابة واحدة بكورونا و3 حالات شفاء في حضرموت وشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.