شاهد.. الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاما

السبت 8 أغسطس 2020

نجحت الإمارات في جمع شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في العاصمة البريطانية لندن، ليجتمعوا معا في دولة الإمارات بعد فراق دام 15 عاما.



ووصفت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجهود الإماراتية في هذا الشأن بأنها "تجسيد لنهج دولة الإمارات في ترسيخ القيم الإنسانية".

وذكرت الوكالة أن جهود الجهات المعنية في الإمارات تضافرت من أجل تسهيل سفر "الأب" و"الأم" من اليمن إلى الإمارات.

وتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر بقية أفراد الأسرة، وهم الابنة والابن وزوجته والأحفاد من لندن إلى دولة الإمارات.

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وقال أفراد الأسرة للوكالة الإماراتية إن جمع شملهم ولقاءهم معا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل.

وتوجهوا بعبارات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الجهود الكبيرة لترتيب هذا اللقاء، الذي يؤكد أيضا نهج الإمارات الإنساني الرائد وقيمها السامية في التسامح والتعايش، والتي تعد نموذجا يحتذى للعالم أجمع، بحسب تعبير الوكالة.

وقال الأب عقب لقائه أبناءه: "أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد فأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كافة أفراد أسرتي ..أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بتواجدي في دولة الإمارات وطن التعايش والتسامح والخير.