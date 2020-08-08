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ماكرون وجوتيريش يدعوان غدا في مؤتمر بالفيديو لتقديم معونات دولية للبنان

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بعد خمسة أيام من كارثة الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت ولقي فيه 158 شخصا حتفهم يعقد ممثلون عن المجتمع الدولي في الثانية من بعد ظهر غد الأحد مؤتمرا عبر تقنية الفيديو يجرون خلاله مشاورات عن تقديم مساعدات عاجلة للبنان.

وقالت دوائر بالمكتب الرئاسي الفرنسي اليوم السبت إن المؤتمر الذي دعي إليه بصورة عاجلة سيترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح المكتب أن المشاورات تتعلق بتقديم المساعدات للشعب اللبناني المكلوم بصورة مباشرة دون السماح بحدوث اختلاسات.

أضاف المكتب أن من الضروري الآن تقديم المساعدات الطبية والمواد الغذائية وإعادة بناء المدارس والمستشفيات بصورة عاجلة.

أفاد المكتب أيضا أنه لم يذكر مبلغ معين لحجم المساعدة الدولية ولم تنته الأمم المتحدة من تقدير قيمة مبلغ ما حتى الآن.

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