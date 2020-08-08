بدء العام الدراسي الجديد في غزة

غزة ـ د ب أ: بدأ العام الدراسي الجديد في قطاع غزة أمس بعد انقطاع استمر نحو خمسة أشهر ضمن تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم استئناف العملية التعليمية في المدارس الحكومية، والتي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بشكل مبكر شهرا بهدف استفادة الطلبة من مواد استدراكية بواقع أربع حصص يوميا. وأعلنت كل من وزارة التربية والتعليم التي تديرها حركة “حماس” وأونروا عن اتخاذ إجراءات احترازية واسعة، وتوفير جميع المواد اللازمة لتعقيم وتطهير المدارس لتوفير بيئة سليمة وصحية لجميع الطلاب. وكانت السلطات المختصة قد عطلت المدارس في قطاع غزة في مارس الماضي بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، علما أن القطاع أخضع نحو 75 حالة إصابة بالفيروس، جميعهم من العائدين، للحجر الصحي وتماثل غالبيتهم للشفاء.

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