دراسة: أعراض كورونا أقل حدة لدى مرضى زراعة الكبد

مدريد ـ وكالات: توصل باحثون إسبان في مركز البحوث الطبية الحيوية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي التابع لمعهد كارلوس الثالث الصحي التابع لوزارة العلوم والابتكار الإسبانية، إلى أن المرضى الذين يخضعون لزراعة الكبد والعلاج المثبط للمناعة يعانون من مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن مع ذلك تظهر عليهم أعراض أقل حدة من بقية المرضى. وبحسب الدراسة فإن الأدوية المثبطة للمناعة المستخدمة على نطاق واسع في حالات زراعة الكبد قد ارتبطت بانخفاض الحاجة إلى التنفس الصناعي ووحدة العناية المركزة وزيادة مخاطر الوفاة، نظرا لنشاطها المضاد للفيروسات.

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