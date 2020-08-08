الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 272 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 4 حالات وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، انه "تم تسجيل 272 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 6223 حالة".
ولفتت إلى أنه "تم تسجيل 248 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و24 حالة بين الوافدين"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 74".
وأوضحت الوزارة "أنها أجرت 7105 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1735 فحصا في المطار".
ولفتت إلى أنه "تم تسجيل 248 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و24 حالة بين الوافدين"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 74".
وأوضحت الوزارة "أنها أجرت 7105 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1735 فحصا في المطار".
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