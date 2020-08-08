انتحار شخص داخل ورشة لتبديل الزيوت في المنصور

اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن انتحار شخص داخل ورشة لتبديل الزيوت في منطقة المنصور. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دوريات مركز شرطة المنصور استعلمت أثناء تجوالها ضمن قاطع المسؤولية ولأسباب غامضة بإقدام شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه داخل محل لتبديل الزيوت بسلك معلق بسقف المحل".



واضافت انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي أصولياً".

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