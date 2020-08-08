عراقيون يحرقون مقرا للحشد لتورطه في تفخيخ سيارة بالناصرية

الخليج 365 - علي السويعدي/ بغدادالسبت 2020/8/8 10:20 م بتوقيت أبوظبي
أضرم محتجون النار في مقرا لمليشيات الحشد في محافظة ذي قار بعد اتهام أحد عناصره بإدخال مفخخة لمدينة الناصرية.
وقال مصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن "عشرات المتظاهرين بمحافظة ذي قار، أحرقوا اليوم، مبنى حركة أنصار الله الأوفياء، وهي أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي".
وتابع المصدر، أن "المتظاهرين أحرقوا المقر بعدما أثبتت التحقيقات أن السيارة المفخخة التي فككتها القوات الأمنية الأسبوع الماضي، وسائق السيارة يعودان إلى الحركة".
وأكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، أن الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة بهد إدخالها إلى ذي قار، هو من "سكان المحافظة".
ويأتي ذلك بعد انتشار أخبار بأن سائق السيارة قدم من محافظة تكريت ليفجرها في ساحة الحبوبة وسط الناصرية.
وضبطت قوة أمنية، الجمعة، سيارة مدنية مع سائقها كانت متروكة على قارعة الطريق عند مدخل قضاء البطحاء في الناصرية، وكشفت القوات الأمنية أن السيارة كان في صندوقها عبوات ومواد متفجرة.
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