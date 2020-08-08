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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة المصرية تكشف عن رقم يتحقق لأول مرة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا والخروج من مستشفيات العزل بجميع أنحاء البلاد إلى 53.1% وذلك لأول مرة خاصة بعدما سجلت الوزارة 50553 حالة شفاء حتى الآن.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة أمس الجمعة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
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