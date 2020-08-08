شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهود: اندلاع حريق في ساحة ببيروت وسط احتجاجات على انفجار الميناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال شهود إن حريقا شب في شاحنة في ساحة رئيسية بوسط بيروت حيث تجمع محتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان بعد التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء.



وشبت عدة حرائق أصغر بجوار منطقة الاحتجاج.

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