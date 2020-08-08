شكرا لقرائتكم خبر الإعلام الإيراني يتجاهل انفجار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية التابعة لنظام الملالي التركيز على تفاصيل انفجار بيروت الذي راح ضحيته ما يقارب 200 شحص وأدى إلى إصابة 5 آلاف، واستمر الصمت المريب بين أوساط رموز النظام الإيراني.

ونقلت قناة «الحرة» عن صحيفة «جيروزاليم بوست» القول «بخلاف تدوينة تضامن باللغة الإنجليزية كتبها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، يبدو أن الاهتمام الاستراتيجي ضئيل بين عدد كبير من وسائل الإعلام التابعة للدولة والحرس الثوري».

ويؤكد تقرير الصحيفة أن التلفزيون الإيراني اعتبر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت «على الطريقة الاستعمارية»، لكن لا توجد تفاصيل أكثر عن الانفجار في المنابر الإيرانية باللغة الفارسية، ومنها وكالة تسنيم وفارس وإيرنا وإسنا وغيرها من القنوات الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن أهم موضوع يشغل وسائل الإعلام الإيرانية هو توزيع «السلع الأساسية» في إيران، وهذا يفسر السبب الذي جعل طهران ترسل مساعدات لدعم لبنان بعد الانفجار دون أن تستغل ذلك دعائيا، إذ إن الإيرانيين يحتاجون المساعدات أكثر من لبنان.

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والتزم المرشد الأعلى، علي خامنئي، الصمت لأيام عدة بعد الكارثة. وغرّد على تويتر بتعاطفه مع لبنان في 5 أغسطس، ثم التزم الصمت من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدوينات والتغريدات التي عادة ما يصدرها رموز النظام الإيراني بغزارة غابت عندما تعلق الأمر بلبنان.

ويشير التقرير إلى أن رد فعل وسائل الإعلام والقيادة الإيرانية عموما حول ما حدث في لبنان كان ضئيلا، على الرغم من أن النظام الإيراني جزء من النفوذ في المنطقة.