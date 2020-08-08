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وفاة زوجة سفير هولندا متأثرة بإصابتها في الانفجار

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان متأثرة بإصابتها في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت في بيان نشر على صفحتها في تويتر إن «هيدويغ والتمانس موليير (55 عاما)، كانت تقف بجوار زوجها في غرفة المعيشة عندما أصيبت بالانفجار بسبب سوء حظها».

وأضاف البيان أن الزوجين عادا للبنان الأسبوع الماضي، بعد أن كانا يقضيان عطلة، مشيرا إلى أن موليير كانت تعمل في قسم الموارد البشرية بوزارة الخارجية الهولندية من لاهاي وبيروت.

وأظهرت الوثائق التي ظهرت على السطح بعد الانفجار أنه تم تحذير المسؤولين مرارا وتكرارا لسنوات من أن وجود أطنان من نترات الأمونيوم في الميناء يشكل خطرا كبيرا، لكن لم يتحرك أحد لإزالتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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