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مصرع لبناني وابنته برصاص إيراني

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل لبناني وابنته بالرصاص فجر أمس، في شمال طهران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر» السبت.

والضحيتان هما «حبيب داود (58 عاما) وابنته مريم (27 عاما)»، حسب الوكالة التي أوضحت أنهما «قتلا برصاص شخص كان على دراجة نارية»، مضيفة أن الهجوم وقع في باسداران وهو شارع فخم في العاصمة.

ونقلت «مهر» عن مصدر في شرطة طهران أن الضحيتين كانا في سيارة عندما «أطلق عليهما النار راكب دراجة نارية مجهول أربع مرات من جهة سائق» السيارة.

وداود مدرس تاريخ، بحسب الوكالة التي لم تذكر تفاصيل أخرى عن هوية الضحيتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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