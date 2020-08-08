شكرا لقرائتكم خبر مسؤول أمريكي: إيران بين 3 دول تحاول التدخل في الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر أكبر مسؤول أمريكي في مجال مكافحة التجسس من أن إيران وروسيا والصين، تحاول التدخل في انتخابات الرئاسة للعام الحالي 2020، مضيفا أن روسيا تحاول بالفعل تقويض انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن‮.‬

وفي بيان علني، قال مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا، إن تلك الدول تستخدم التضليل الالكتروني ووسائل أخرى في محاولة التأثير على الناخبين وإثارة الاضطراب وتقويض ثقة الناخبين الأمريكيين بالعملية الديمقراطية‮.‬وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرزي عن كيفية رده على أي تدخل في الانتخابات المقررة الثالث من نوفمبر، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب «سنراقبهم. ينبغي علينا التحلي بالحذر»‮، وأضاف ترمب أنه يعتقد أن روسيا والصين وإيران تتمنى هزيمته في الانتخابات‮.‬

وقد يحاول الخصوم في الخارج أيضا التدخل في النظم الانتخابية الأمريكية من خلال محاولة تخريب عملية الاقتراع أو سرقة بيانات الانتخابات أو التشكيك في شرعية النتائج الانتخابية‮، لكن إيفانينا، شدد على أنه سيكون «من الصعب على خصومنا التدخل في نتائج التصويت أو استقطابها على نطاق واسع»‮.‬وشدد المتحدث باسم حملة ترمبتيم مورتو، على أن الرئيس الأمريكي «أكثر حزما مع روسيا.‮‬