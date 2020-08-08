النواب الليبي يرحب باتفاق مصر واليونان

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وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري «إن ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان وبجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة، ومنها بالطبع مصالح ليبيا، وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة».
من جانبه أشار عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982، والتي تحفظ حقوق البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.
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