السودان لأمريكا: نمنع التخريب ولا نستخدم العنف مع المتظاهرين

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وقالت الخارجية السودانية في بيان إن التحذير أورد إشارة سالبة عن احتمال قيام الشرطة السودانية وبقية الأجهزة باستخدام العنف في قمع المظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد.وأشار البيان إلى التغيير الكبير الذى أحدثته ثورة ديسمبر وإلى أجواء الاستقرار السياسي وإلى حرية التظاهرات وحماية أرواح وحقوق المواطنين السودانيين والأجانب على حد سواء، لافتا إلى أن مفاوضات السلام الجارية حاليا مع حركات الكفاح المسلح.
وأضاف البيان «كرست الحكومة المدنية الانتقالية لمبدأ الحرية وحقوق الإنسان وحرية التظاهر السلمي، ونظمت البلاد الكثير من التظاهرات السلمية تحت رعاية قوات الشرطة حماية للمتظاهرين السلميين، ومنعا للتخريب، في إطار ضبط الأمن العام حتى يشعر المواطنون بالاطمئنان».
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