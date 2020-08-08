شكرا لقرائتكم خبر السودان لأمريكا: نمنع التخريب ولا نستخدم العنف مع المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية السودانية تحفظها على التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأمريكية بالخرطوم قبل يومين لرعاياها لإعادة النظر في السفر للسودان، بدعوى احتمال حدوث جرائم خطف ونهب مسلح وسطوعلى المنازل والسيارات، إضافة إلى التحذير من وجود عناصر وجيوب إرهابية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إن التحذير أورد إشارة سالبة عن احتمال قيام الشرطة السودانية وبقية الأجهزة باستخدام العنف في قمع المظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد.وأشار البيان إلى التغيير الكبير الذى أحدثته ثورة ديسمبر وإلى أجواء الاستقرار السياسي وإلى حرية التظاهرات وحماية أرواح وحقوق المواطنين السودانيين والأجانب على حد سواء، لافتا إلى أن مفاوضات السلام الجارية حاليا مع حركات الكفاح المسلح.

وأضاف البيان «كرست الحكومة المدنية الانتقالية لمبدأ الحرية وحقوق الإنسان وحرية التظاهر السلمي، ونظمت البلاد الكثير من التظاهرات السلمية تحت رعاية قوات الشرطة حماية للمتظاهرين السلميين، ومنعا للتخريب، في إطار ضبط الأمن العام حتى يشعر المواطنون بالاطمئنان».